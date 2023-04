Gianluca Ciliberto

GUGLIONESI. Gianluca Ciliberto compie 50 anni.

«E sei arrivato anche tu a tagliare il nastro d'arrivo ai 50. Certo che ne è passata d'acqua sotto i ponti (spesse volte in piena e altre in secca) e quanti tasselli hai aggiunto al tuo puzzle ogni giorno! Basterebbe pensare a questo per ringraziare la Vita di quanto sia stata generosa con te, con noi! Un "cinquantino" in cui hai dato modo di lasciarti conoscere sempre, così come sei, dannatamente sincero e fumantino, coerente, (anche se qualche volta costretto a "cedere" sotto al peso dell'inevitabile) un po'troppo impulsivo, ma onesto e leale, e chi ti conosce lo sa bene.

Avremmo potuto non festeggiarti quest'anno perché, si sa la Vita a volte riserva delle strane sorprese, ma tu sei stato fortunato e gli ultimi 18 mesi sono il nuovo punto di partenza, per questo non vorremmo per te nient'altro che il meglio e questo vuol dire semplicemente essere grati della Vita ogni singolo giorno, affinché quei singoli giorni arrivino ad essere lunghi decenni, circondato dagli affetti sinceri, perché diciamocelo onestamente, tutto il resto è un contorno. E come direbbero i veri bikers: ti auguriamo di passare il resto della tua vita come in un misto stretto! Buon compleanno Giangi!»