Chloe Catalli

MONTENERO DI BISACCIA. Fiocco rosa in casa Catalli, per la gioia di papà Nicola e della mamma Chiara Gigante, nonché del fratellino Joele, è nata ieri, mercoledì 26 aprile, all'ospedale San Pio di Vasto, la splendida Chloe.

Per loro giungono gli auguri da parte di zia Tilany, Simone e Antonio: «Sei arrivata tu, piccola principessa, a far nascere di nuovo il sole in mamma e papà, che la vita ti doni tanta felicità e gioia, come tu l'hai donata a tutti quelli che ti stavano aspettando, benvenuta principessa».