COLLETORTO. Laurea in Ingegneria Civile per Toni Pirci. «Un percorso affrontato con impegno, passione e merito. Toni Pirci ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile all’Università degli studi di Milano. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo "Applicazioni di controventi dissipativi per il miglioramento sismico di edifici esistenti". Congratulazioni dai genitori Franco e Maria Antonietta, dalle nonne, dalla fidanzata Ilaria, dai parenti tutti e un augurio speciale dalla zia Isabella. Ad maiora!»