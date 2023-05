Rosaria Campofredano

GUGLIONESI. Buon compleanno a Rosaria Campofredano che oggi spegne 28 candeline.

«Possa questo giorno speciale essere pieno solo di raggi di sole e arcobaleni. Ti auguro che il sole possa sorgere alto nel cielo dei tuoi giorni futuri: splende come i tuoi occhi, arde come il tuo carattere e irradia come il tuo sorriso, Buon compleanno Ros da chi ti vuole bene!».