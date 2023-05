Lello Rocco

COLLETORTO. I 50 anni di Lello Rocco: dedica speciale.

«Una festa speciale per te, condivisa insieme alle persone più care. Sei una persona affidabile, onesta e altruista, sempre generosa e disponibile in ogni situazione.

Ti ringraziamo per l'amore che ogni giorno doni a tutta la famiglia, un punto di riferimento per tutti. I tuoi cinquant'anni sono un'occasione per rinnovarti i nostri auguri e continuare insieme a percorrere il cammino della vita con tanti gesti pieni di senso e bontà. Buon compleanno Lello! Tua moglie Giuseppina, Igino, Antonio, Ludovica e tutti i tuoi cari».