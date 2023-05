Vincenza Sebastiano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nuovo record a Santa Croce, nonna Vincenza ha spento 103 candeline. Circondata dall’affetto dei propri cari, la centenaria Vincenza Sebastiano ha festeggiato con gioia e serenità 103 anni.

«L’importante traguardo – raggiunto in discrete condizioni fisiche e mentali – rappresenta un evento eccezionale per la comunità locale ove è molto conosciuta ed è vissuta nei valori della generosità e umiltà. Anche in tempi difficili, con molto lavoro e tanti sacrifici si sempre dedicata alla famiglia e prodigata per il prossimo. Auguri affettuosi e calorosi dai parenti e dal personale dell’Istituto Sacro Cuore. Vive felicitazioni da tutti i concittadini Santacrocesi».