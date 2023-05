Matteo Casolino

PETACCIATO. Matteo Casolino di Petacciato oggi compie 87 anni, per lui una dedica di auguri speciali da parte del nipote Lorenzo: "Tanti auguri al mio complice (un nonno speciale) che ha cresciuto come un figlio a me e mio fratello e tutti i giorni mi aiuta ad andare avanti senza mai fermarsi come ha fatto lui superando ogni ostacolo. Io e lui siamo ottimi complici e ne combiniamo di tutti i colori.

Ti voglio un mondo di bene nonno Matteo, auguri per questo giorno speciale a un super nonno".

Auguri da parte di tutto il resto della famiglia, in primis la moglie Nella, i figli e soprattutto dall'altro nipote Francesco, auguri anche da Michele e Milena Trombetta.