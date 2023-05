Elmina Smargiassi

TERMOLI-GUGLIONESI. Auguri alla dottoressa Elmina Smargiassi, assistente sociale dell ambito territoriale di Termoli, assegnata al comune di Guglionesi.

«Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non di prendere. Ed è proprio ciò che hai dimostrato a qualunque persona che hai incontrato nella tua vita. Dimostri, ogni giorno, di essere una persona audace non solo nel tuo lavoro ma anche nell'aiuto che, fortemente, dai alle persone che lo richiedono. Cara Mina, ti ringraziamo di averci aiutato in questo percorso e di averci sostenuto costantemente.

Ti auguriamo tutto il bene che esiste nel mondo e sii felice sempre, non solo in questo giorno speciale. Che la vita ti riservi solo belle cose. Tantissimi auguri dai ragazzi del servizio civile di Guglionesi, Antonietta, Federica, Roberta, Roberta, Gaia, Anthony, Simone e dalla sua collega la dottoressa Sabrina Di Ninno».