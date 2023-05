Paolo Di Paolo

LARINO. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Larino rivolgono al Maestro Paolo Di Paolo, fotografo larinese di fama mondiale, i migliori auguri per la laurea ad honorem in Storia dell'Arte conferitagli ieri alla Sapienza di Roma e per i 98 anni compiuti oggi. A lui è dedicata una mostra permanente dal titolo "I fiori di San Pardo" nelle sale del Palazzo Ducale.