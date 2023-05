Ilaria Sacchini

GUGLIONESI-PESCARA. È festa in casa Zulli-Sacchini, Ilaria spegne 15 candeline e la sua big family, come da tradizione, sparsa tra Molise e Abruzzo, è pronta a festeggiare questo traguardo con lei.

«Ama sempre con la purezza di oggi, ridi spensierata, inciampa e rialzati più forte. La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi così da far uscire un meraviglioso arcobaleno. Ti auguriamo una vita piena di esperienze per capire il vero significato della parola vita. Ti auguriamo di provare qualche delusione per apprezzare maggiormente le gioie. Ti auguriamo di innamorarti, perché un’esistenza senza amore è come una cioccolata amara.

E infine ti auguriamo di essere sempre te stessa perché sei speciale così come sei. Auguri per i tuoi 15 anni piccola Ila».

Buon compleanno da nonna Rosanna, zia Alberta e zia Stefania, i tuoi cugini Andrea e Federica, zio Antonio e tutti gli amici guglionesani.