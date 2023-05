Giovanni Afflitto

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli nella tarda serata di ieri. Alle 21.55 del 17 maggio è nato Giovanni, per la gioia di mamma Mariagrazia Di Pietro e papà Gianmichele Afflitto. Auguri a tutti in famiglia e tanti auguri da Agnese.