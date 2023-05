Antonello Giuseppe Ceresetto

CAMPOBASSO. Antonello Giuseppe Ceresetto riceve la prima comunione.

«Oggi, con la Prima Comunione, ricevi un bene prezioso; conservalo per sempre nel tuo cuore. Che il Signore ti accompagni in una vita piena di gioia. Ad Antonello Giuseppe Ceresetto auguri di cuore per questo momento speciale dagli zii».