Diletta Ferrazzano

TERMOLI. Laurea magistrale in Ingegneria chimica e di processo- Tesi di Laurea in "Affidabilità e sicurezza nell'Industria di Processo M" dal titolo "Data analytics for hydrogen safety management: support for preparedness and recovery", conseguita lo scorso 26 maggio da Diletta Ferrazzano presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

«Felici di averti accompagnata, fino ad oggi, nel tuo percorso di vita e di studi. Ti auguriamo, con tutto il nostro amore, tante soddisfazioni professionali e personali!

Mamma Simona, papà Giancarlo, Davide, zii, cugini e tutti i tuoi amici».