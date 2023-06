Adriana Ciota

URURI. Adriana Ciota spegne 19 candeline, infiniti auguri.

«È molto bello vederti sorridere, perché nella tua gioia c'è la nostra vita, c'è l'amore di mamma e papà, c'è l'abbraccio infinito dei tuoi fratelli. Oggi è quindi un giorno per ringraziarti: per la tua presenza, per la tua gentilezza ed educazione, per il tuo essere sempre disponibile e gentile con tutti. I tuoi 19 anni sono allora un'occasione per continuare insieme il cammino, con rinnovato entusiasmo!

Auguri da mamma Cinzia, papà Domenico, i fratelli Angelo e Alessandro».