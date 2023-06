Guido Mincione

TERMOLI-CAMPOMARINO. Un 2 giugno speciale, da ricordare per sempre, quello vissuto oggi da Guido Mincione, che ha ricevuto il secondo sacramento, quello della Prima comunione, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli, a Termoli, con trasferimento per la festa a Campomarino Lido. Per lui, dalla mamma, dal papà, da tutti i familiari e dagli amici, un messaggio di auguri sincero: «Un giorno pieno di luce, proprio come sei tu. Auguroni caro Guido per la tua Prima comunione».