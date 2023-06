Olga Primiani e Antonio Glave

TERMOLI. Si sono uniti in matrimonio nella cattedrale di Termoli Olga Primiani e Antonio Glave: una splendida festa per i due ragazzi accompagnati dall'amore e la benedizione dei propri genitori Fernando Primiani e Antonella Occhionero per la sposa Olga e Giacinto Glave e Marilena Occhionero per lo sposo Antonio, a loro si sono aggiunti gli auguri del fratello dello sposo Giovanni con la moglie Federica e la nipotina.

Auguri dagli altri parenti e i tanti amici. Ai novelli sposi gli auguri anche da parte della nostra redazione.