Pietro Laurora

LARINO. Davvero un compleanno speciale, quello odierno per l’amico Pietro Laurora. Da qualche settimana, dopo ben 36 anni di onorato servizio nell’Arma dei carabinieri ha raggiunto la tanto agognata pensione. E quello di oggi è il primo compleanno che festeggia nel suo nuovo status. Laurora, sposato con Patrizia e padre di Francesco e Loreta, è originario di Manfredonia, ma da 28 anni risiede a Larino e si considera un larinese, un membro della comunità frentana. Arruolatosi nel 1986, Laurora è stato inviato, come primo incarico, a prestare servizio presso la stazione carabinieri di Roma-Trastevere dove è rimasto per quattro anni. Sempre nella Capitale, il suo secondo incarico al radiomobile, prestando servizio presso la quarta sezione motociclisti. Gli ultimi tre anni romani gli ha vissuti servendo la Benemerita presso la Camera Dei Deputati.

Lasciata Roma, Laurora venne trasferito a Larino presso la locale stazione e qui, dopo alcuni anni trascorsi negli uffici al primo piano della Caserma di via De Rosa, è stato assegnato alla centrale operativa quale operatore delle trasmissioni. Per ben 24 anni, insieme ai colleghi, si è dunque occupato di ricevere le chiamate esterne, di coordinare le pattuglie, di indirizzare i cittadini fino allo scorso 19 aprile quando, raggiunta l’età per andare in pensione, ha salutato i colleghi ed i suoi superiori, per tornare ad essere un semplice cittadino.

Ma come si sa, un carabiniere è per sempre. Con l’occasione Laurora anche attraverso le nostre colonne ha inteso ringraziare i suoi superiori e i suoi colleghi, ma anche la comunità di Larino per la fiducia e l’amicizia da sempre dimostrata.

Buon compleanno, dunque, da tutta la nostra redazione!