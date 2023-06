Don Angelo Castelli

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si festeggiano oggi gli 80 anni di don Angelo Castelli. Oggi, il parroco emerito don Angelo Castelli, con l’aiuto di Dio, raggiunge lietamente il traguardo degli 80 anni. In questa significativa occasione il suo cuore sicuramente ringrazia il Signore per il dono della vita e ripercorre con la memoria i molti anni dedicati al servizio delle anime, in operosa dedizione, come viceparroco, parroco, assistente Unitalsi e direttore della Caritas diocesana.

Anche oggi, infaticabile, egli continua a spendersi generosamente in varie forme di apostolato. Le parole del Vangelo ancora lo spingono a lavorare senza risparmiarsi, sperando sempre in una pesca fruttuosa. In questa fausta ricorrenza tutta la Comunità, assieme al vescovo diocesano, monsignor Gianfranco De Luca, in visita pastorale nella Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano, gli formula molti auguri di buona salute, perché possa ancora per lunghi anni servire il popolo cristiano. Nel giorno del genetliaco le felicitazioni e gli auguri di tutti. Ogni comunità della nostra diocesi che l’ha avuto come parroco è invitata al ricordo e alla preghiera durante la tredicina in onore di Sant'Antonio di Padova.