Daniela Ricciuti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Specializzazione in Sostegno didattico per la maestra Daniela Ricciuti.

Un percorso entusiasmante di studio, consapevolezza, capacità di accogliere ogni bambino con un gesto di amore. La maestra Daniela Ricciuti ha conseguito brillantemente la specializzazione in Sostegno didattico per la scuola dell'infanzia all'Università degli Studi di Foggia.

Ha discusso un'apprezzata tesi in modelli integrati di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo dal titolo "La didattica inclusiva nella scuola dell'infanzia tramite il cooperative learning", relatore Prof. Luigi Traetta. A Daniela congratulazioni con tanto amore e orgoglio dal marito Nicola e dalle figlie Concetta e Carola. Ad maiora semper!