Giuseppe Del Peschio

LARINO. Confetti rossi in casa Del Peschio per la laurea in ‘Design del prodotto e della comunicazione’ conseguita dal neo dottore Giuseppe. Un percorso di studi presso l’Isia di Pescara che ha portato il giovane larinese ad addentrarsi nella materia del design partendo dagli aspetti antropologici, passando per le tecniche della comunicazione ai laboratori delle immagini, il tutto condito dalla sua innata passione. Al neo dottore, anche dalle nostre colonne, gli auguri più cari da parte di papà Lino, di mamma Carmela, del fratello Benito e della sua amata ‘Kinza’. Congratulazioni Giuseppe anche dalla nostra redazione!