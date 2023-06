Vincenzo Magnati

TERMOLI. Non solo addestratore di cani da livello mondiale, Vincenzo Magnati si è laureato brillantemente in Scienze della Formazione Cinotecnica presso l’ateneo gigliato Leonardo da Vinci.

Il Rettore dell’ateneo fiorentino ha consegnato il diploma di laurea al neo dottore Vincenzo Magnati, importante esponente della cinofilia da venti anni, dove realizza vittorie e conquista trofei in settore zootecnico e cinotecniche; è preparatore di molteplici esemplari che hanno raggiunto ottimi traguardi in allevamento e in addestramento; relatore in svariati seminari sull’addestramento teorico e pratico. Magnati collabora da più di un decennio con le forze dell’ordine essendo fornitore di cani per l’Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Marina Militare.

A lui è stata conferita la laurea honoris causa. Curiosità assieme a lui si è laureata anche la dottoressa Michela Vittoria Brambilla.

Al neo dottore Vincenzo Magnati le felicitazioni della sua famiglia e quelle della nostra redazione.

