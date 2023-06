Nicolas Merlo

CAMPOMARINO. Fiocco azzurro in casa Merlo-Giacco, alle 12.09, all'ospedale San Pio di Vasto, è nato Nicolas.

«Sono stati mesi lunghi e difficili, ma non per questo la vita si é fermata anzi... nel buio é arrivato il raggio di sole che illuminerà per sempre le vostre vite! Benvenuto al piccolo Nicolas e sinceri auguri al papà Antonio Giuseppe Merlo e alla mamma Angela Giacco, da parte di tutta la vostra famiglia allargata!»