Simone Campanella

BOJANO. Congratulazioni a Simone Campanella per la conclusione del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione primaria con tesi in Pedagogia Sociale “Invalsi e la comunità scolastica”.

A Simone giungono gli auguri dall’amica Arianna Altieri «Congratulazioni per il bellissimo traguardo raggiunto, per la sensibilità della scelta formativa, che ti rende merito e conferma la tua sempre attenzione alle comunità, al tuo attivismo costante nella rappresentanza studentesca. Ti auguro di raggiungere obiettivi sempre più ambiti e rivolti al sociale e di realizzare quotidianamente, con i tuoi futuri alunni, ciò che affermava Albert Einstein "l'arte suprema dell’insegnante è risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza”

Congratulazioni vivissime maestro Simone! Arianna Altieri»