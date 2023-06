Giovanni Sallustio

TERMOLI. I dipendenti della Sallustio infissi con la sorella Rita augurano a Giovanni il miglior Buon Compleanno; una giornata di festa per il fondatore dell'azienda leader nel campo degli infissi, un imprenditore che sta portando in alto il nome del Molise e di Termoli: "Grazie Giovanni per quello che hai saputo costruire e grazie per quello che fai quotidianamente per noi, buon compleanno".

A Giovanni glia auguri della moglie Mercede, dei figli Giuseppe, Fabrizio ed Erica; del genero Luca e delle nuore Eliana e Ida, dai 7 splendidi nipoti, dai parenti ed amici tutti.