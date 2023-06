Dottor Maurizio Liberatori

CAMPOBASSO. Da domani1° luglio, il dottor Maurizio Liberatori, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Campobasso, sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Nel periodo di permanenza presso la Questura, dal gennaio 2022, Liberatori si è fatto apprezzare dal personale e dai colleghi per la grande professionalità e le doti umane non comuni, distinguendosi inoltre nella direzione di alcuni importanti e delicati servizi di ordine pubblico, quali quelli attuati in occasione del Giro d’Italia dello scorso mese di maggio, delle Carresi di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, della sfilata dei Misteri nell’ambito dei festeggiamenti del Corpus Domini nonché di alcuni delicati incontri di calcio connotati da profili di rischio oltre che in occasione di importanti manifestazioni estive dello scorso anno.

Da ricordare anche l’attività di sensibilizzazione nei confronti dei più giovani sui temi della legalità nell’ambito dei numerosi incontri tenuti con gli studenti di vari Istituti scolastici della provincia.

Liberatori è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1988, svolgendo vari incarichi e prestando servizio, tra l’altro, presso la Questura di Milano e di Arezzo, dove dal 2012 sino al suo trasferimento alla Questura di Campobasso, ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto.

Al dottor Liberatori vanno gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni da parte del Questore di Campobasso e di tutto il personale della Questura.