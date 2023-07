Iana Puleggi e Marcello Costantini

URURI. Oggi ricorre il 50esimo anniversario di matrimonio di Iana Puleggi e Marcello Costantini.

Gli auguri speciali da parte delle figlie.

«Grazie, mamma e papà, per l'affetto e gli orizzonti che avete saputo costruire intorno a noi. Grazie per la casa accogliente e sempre aperta in cui ci avete fatto crescere. Grazie per continuare a condividere con noi e con la nostra famiglia moltiplicata complicità, sentimenti e progetti. Grazie per essere sempre presenti nella nostra vita e in quella delle persone che amiamo. Complimenti per la preziosa meta conquistata di una via passata insieme e per i tanti traguardi raggiunti con amore e impegno, magari con fatica, ma sempre ricchi di gioia ed emozioni».

Annarosa e Angela».