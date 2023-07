Angelo Ciarella

TERMOLI. Un messaggio di auguri speciale da un neo diplomato. Traguardo raggiunto da Angelo Ciarella all’istituto tecnico Nautico “Ugo Tiberio” di Termoli.

«Vorrei ringraziare tutti professori dell’istituto Tiberio. Il ringraziamento speciale va a mio nonno, che mi ha fatto da padre, e mia nonna che mi ha fatto da mamma; il mio diploma va in special modo a mio nonno Angelo, spero che nel mio piccolo l’ho reso orgoglioso di me. Per me sono le persone più importanti».

Parole che provengono dal cuore, ora che il nonno è lassù, in cielo. Anche gli zii e le zie sono orgogliosi di Angelo, per questo obiettivo raggiunto.