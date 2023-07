Tanya Di Tella

GUGLIONESI. Oggi, a Guglionesi, Tanya Di Tella si è diplomata, diventando "Matura".

Queste le sue parole.

«Prima che entrassi avevo lo stomaco chiuso, l’adrenalina che mi scorreva sotto pelle. Ma posso dire di avercela fatta, non ho mai creduto in me, ma dopo aver raggiunto questo traguardo mi sono ricreduta…

La vita è questa, davanti ostacoli da scavalcare. Chiuso questo capitolo si aprirà una grande porta dove sarò davanti a delle scelte da prendere, il mio sogno è quasi vicino e spero che possa realizzarsi, mi auguro un futuro che possa insegnarmi molto. Nonostante tutto devo dire grazie alla mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici per me. Questo traguardo lo dedico anche a mia nonna che non c’è più. sicuramente saresti stata molto orgogliosa di me».