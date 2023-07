Antonio Di Tata ed Emanuela Buro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fiori d'arancio sbocciano oggi tra Antonio Di Tata ed Emanuela Buro.

«La gioia che ora provate vi accompagni per tutta la vita, e questo giorno rimanga per voi un ricordo indimenticabile. Tantissimi auguri da tutti le persone che vi vogliono bene le vostre famiglie. Anche dal carro dei Giovani di San Martino in Pensilis, di cui lui in particolare lui fa il carrista».