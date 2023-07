Sophia Vallario

TERMOLI. Laurea in Lettere moderne con tesi in archeologia per Sophia Vallario presso università di Parma (110/110).

«Che questo traguardo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo. Siamo fieri di te e della persona che stai diventando. 110 volte auguri a Te, da mamma Simona, papà Armando e tua sorella Maria».