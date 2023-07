Ilaria Mastrogiuseppe

TERMOLI. Un grande augurio a Ilaria Mastrogiuseppe per la sua laurea in Architettura con voto 110 e lode, su una tesi in Progettazione Architettonica su un edificio polifunzionale con stazione ferroviaria in Valle Miano ad Ancona. «Tanti auguri da papà, mamma, Debora, Davide, Antonino, Davide piccolo. TANTI AUGURI!»