Pino Cerrone

COLLETORTO. Il professore Pino Cerrone va in pensione.

«Un percorso di vita affrontato con impegno, dedizione, grande passione e professionalità, accompagnato dall'amore che ha dedicato a generazioni di alunni e al territorio dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. Tante note scandite giorno dopo giorno tra le aule, sui palchi, in mille esperienze didattiche e non condivise insieme al mondo della scuola e alla sua splendida famiglia nella consapevolezza di suonare e cantare su un unico spartito. L'opera non è finita e continuerà anche ora che il professore Pino Cerrone è in pensione.

Auguri di cuore dalla moglie Laura, dai figli Cristiana e Francesco, da Raffaele e un pensiero speciale dalla nipotina Federica in attesa di diventare nonno bis».