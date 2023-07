Biagio (Dj) Capurso

TERMOLI. Biagio Capurso, per tutti Biagio Dj, compie oggi 32 anni. Dal papà Gianni questo fantastico messaggio di auguri: «Alla festa del papà mi hai stupito con gli auguri in un video a me dedicato e inaspettato. A te oggi invece voglio semplicemente augurarti ogni bene e felicità e di raggiungere i tuoi obiettivi futuri. Stai dando anima e corpo in questo percorso favoloso facendoti conoscere per quello che sei. E io sarò come sempre il primo ad incoraggiarti. Auguri di buon compleanno figlio mio Biagio Dj. Ti voglio bene ❤».

Ma per lui ci sono altri auguri speciali.

«Vogliamo dedicarti un augurio speciale per farti capire quanto tu sia importante per noi, con la tua musica hai il potere di farci sorridere, ballare e creare ricordi indimenticabili ti sosterremo sempre nel tuo percorso e ti auguriamo che tu possa continuare a crescere sempre di più! dai tuoi piccoli fan della "Tartaruga"! Tanti, tantissimi auguri Biagio».

Galleria fotografica