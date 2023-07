Asia Ruggeri

TERMOLI. «A te per la tua laurea: congratulazioni e auguri affinché questa meta sia solo l'inizio di una vita piena di realizzazioni e soddisfazioni come questa». Asia Ruggeri si è laureata in Architettura al Politecnico di Torino. Auguri da parte di mamma Ewa, papà Bruno, dal fratello, dalla sorellina e nonna Jannia.