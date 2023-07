Beatrice Antenucci

GUARDIALFIERA. Beatrice Antenucci è dottoressa. La conosco ancor prima che ella fosse un pensierino di Dio: Beatrice Antenucci. È nata, è fiorita e progredita dentro il mio stesso condominio. E la riconosco oggi, nella ricchezza di sentimenti spontanei, sinceri, entusiastici, allegri dentro una trama silenziosa di bontà.

Beatrice (bella come la Portinari, trasfigurata e amata da Dante) giorni fa, “Ella si va, sentendosi laudare, benignamente e d’arancio e d’umiltà vestuta, e par che fosse una cosa venuta, da Guardia a Fermo a miracol mostrare”.

Senza profanare ancora il sonetto più celebre della letteratura universale – amo dar notizia io che, presso l’Università Policlinica delle Marche, a Fermo – Beatrice conquista la Laurea triennale in Ingegneria Gestionale, con l’ingegnosità, umilmente orgogliosa, d’una Tesi, saporosamente nostrana: “il caso la Molisana, S.p.A”

Con gli occhi puntati verso le geometrie e le logistiche di gestione e di controllo direzionale, la neo-dottoressa pensa e sorride oggi in un grumo di sogni e di nuove conquiste, e anche con due ali per volare in anticipo sui tempi nuovi.

Vivi rallegramenti ai tuoi cari, salve e... “cin-cin” a te, sempre dolcissima e cara la nostra Beatrice!

vds