Ilenia D'Onofrio

GUGLIONESI. Confetti rossi per Ilenia D'Onofrio che si è brillantemente laureata in Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali presso l'università di Parma.

«Ilenia, congratulazioni per il tuo importante traguardo raggiunto. In questi anni ti sei sempre dimostrata volenterosa e diligente nel tuo cammino con tanta forza, nonostante le diverse difficoltà. Ma sei stata anche molto fragile per la paura di non riuscire ad arrivare al tuo obbiettivo, che oggi si è rilevato come un importante passo della tua vita. Questo percorso ha tirato fuori ogni aspetto del tuo carattere. Fantasiosa, sensibile e molto empatica, capace di comprendere gli stati d’animo altrui e rendendoti sempre disponibile per gli altri, fin da bambina.

Rifletti sempre con la tua testa, affronta con coraggio le avversità e vivi intensamente il tuo presente. Continua ad essere sempre ragionevole, ascolta il tuo cuore e dagli voce. Ti auguriamo di continuare a seguire i tuoi sogni e di dimostrarti sempre per quella che sei.

Papà, mamma e Miriana».

Ad maiora Ilenia, tantissimi auguri anche dalla redazione di TermoliOnLine.