Marianna Morgante

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Confetti rossi in casa Morgante, Marianna si è laureata all'Università Politecnica delle Marche, nella Facoltà di ingegneria - dipartimento di ingegneria dell’informazione.

Laurea triennale in ingegneria biomedica per Marianna Morgante che ha discusso una tesi dal titolo “Realizzazione di un modello a parametri concentrati per la simulazione della trasmissione della vibrazione in una tibia fratturata con fissatore”.

Congratulazioni vivissime per questo traguardo raggiunto con eccellenti risultati e per un futuro ricco di soddisfazioni dai genitori Rosalba e Raffaele, dal fratello Emilio e da tutti i parenti.

Ad majora!