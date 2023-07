Angelo Raffaele Astore e Maria Viola

TERMOLI. Angelo Raffaele Astore e Maria Viola festeggiando oggi i 63 anni di nozze.

«Tantissimi auguri per il vostro 63esimo anniversario di matrimonio Raffaele e Maria. Tantissimi auguri a voi miei carissimi e amatissimi genitori per il vostro 63anniversario di matrimonio. Grazie per il vostro esempio e il vostro amore. Nicolino, Celeste e i nipoti Valerio, Miriam e Francesca».