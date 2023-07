Domenico Russo

TERMOLI. Si è laureato all'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum", nella scuola di Ingegneria e Architettura, nel corso in Ingegneria Gestionale. Confetti rossi in casa Russo per il traguardo accademico di Domenico Russo (de "La Sacrestia"), che ha discusso una tesi in Economia e organizzazione aziendale: «Le piattaforme digitali cooperative, una nuova realtà nella platform economy», con relatrice la professoressa Laura Toschi.

Augurissimi dalla fidanzata Valentina, dalla famiglia e dagli amici, nonché da Termolionline.