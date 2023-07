Tiziano Fucci

LARINO-TERMOLI. Confetti rossi speciali per Tiziano Fucci e l'intera famiglia.

«Ringrazio mio cognato Nicola Fucci per aver atteso fino a ieri, sabato 22 luglio, il festeggiamento della laurea con lode di suo figlio Tiziano dovuta al mio recupero post operatorio. Auguriamo a te Tiziano una vita futura brillante come quella universitaria conseguita in maniera brillante e meritevole. E com'è che sia! AD MAIORA SEMPER. Con affetto Zio Maurizio, zia Grazia, Letizia e Francesco Jacopo».