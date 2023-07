Gennaro Pucacco

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Gennaro Pucacco compie 4 anni. «Quattro candeline si sono accesa per illuminare il cammino della tua vita, soffiale forte per poter cominciare un nuovo anno pieno di felicità e amore. Auguri per il tuo quarto compleanno da mamma, papà, Domenico e tutti quelli che ti voglio bene».