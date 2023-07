Nonna Annina

RIPABOTTONI. Una ricorrenza davvero speciale alla Casa dei Nonni d’Italia di Ripabottoni che oggi ha festeggiato i 103 anni della signora “Annina”, una delle ospiti della Casa di riposo! Anna Domenica Di Palma, per tutti “Annina”, è nata a Ripabottoni il 25 luglio del 1920, la sua è stata una vita piena in cui non sono mancati momenti duri come gli anni della guerra e anche l’emergenza pandemica legata al Covid-19.

Donna dal carattere forte, ancora perfettamente lucida e con una fervida memoria Annina ha festeggiato questo importante e incredibile traguardo con l'immancabile taglio della torta circondata dall'affetto dei suoi cari, della direzione, di tutto il personale e degli ospiti della residenza per anziani. Emozionata e commossa ha ringraziato tutti per le attenzioni ricevute.