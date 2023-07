Antonio Di Furia

TERMOLI. Grande felicità in questo 26 luglio 2023, Antonio Di Furia compie 40 anni!

«Caro Antonio, tanti traguardi sono stati raggiunti, tante sfide superate e vinte, tante ancora da scoprire e affrontare ma tua mamma Carmela e il tuo amato papà Franco, tuo fratello Nicola con Giovanna, siamo certi che il tuo coraggio e la tua forza di vivere saranno sempre le tue qualità migliori per giocare e vincere qualsiasi partita, in campo e nella vita.

Insieme ai tuoi parenti ed amici, ti auguriamo di non perdere mai l'entusiasmo e la schiettezza, di cercare sempre la tattica migliore per raggiungere qualsiasi traguardo. Tutti noi saremo sempre al tuo fianco, proprio come una grande squadra. I 40 sono arrivati, è tempo di accoglierli e festeggiare!

Buon 40esimo compleanno Antonio!»