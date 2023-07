Nicola De Paola e Maria Colonna

TERMOLI. Nozze d'oro in casa De Paola-Colonna, per i 50 anni di matrimonio di Nicola e Maria, che hanno celebrato stamani la ricorrenza alla chiesa Madonna delle Grazie, rinnovando la loro promessa d'amore eterna. Un messaggio speciale di auguri per l'inossidabile coppia da parte dei figli Fabio, e, Fiorella, del fratello di Maria Maurizio e delle rispettive famiglie.

