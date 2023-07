Melania Di Tella

GUGLIONESI. Che giorno speciale per Melania Di Tella. Oggi, lunedì 31 luglio, compie 21 anni. Tantissimi auguri dalla mamma Barbara, da Marcello, dalla sorella Tanya. Tantissimi auguri anche dai nonni, dagli zii e dai cugini Elia e Gioele. «Che il sole, la felicità e l'amore possano riempire la tua giornata non solo nel giorno del tuo compleanno, ma per la vita!»