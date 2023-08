Antonio Romolo

TERMOLI. Dopo 40 anni alla guida del camion, compiuti 60 anni, Antonio Romolo va in pensione. Per lui questo messaggio: «E' arrivato anche per te l'attesissimo giorno che aspettavi da tanto, la tua meritata pensione. Tantissimi auguri da tua moglie Carla e tuo figlio Giuseppe. Buona vita».