Mimmo Cannone e Teresa Gambarelli

TERMOLI. Nozze d'oro quelle festeggiate oggi da una coppia speciale, formata da Mimmo Cannone, noto imprenditore ormai termolese d'adozione, e Teresa Gambarelli. Hanno festeggiato i 50 anni dai primi fiori d'arancio sbocciato nella primavera della vita in questa stagione di maturità contraddistinta da grande vitalità, al Poggio Costantino, in via del Mare. Per loro gli auguri sinceri da Enzo, Leonardo, Daniela, Leonarda, Giuliana, Paolo, Valentina e Gianmichele.