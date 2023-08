Alice Martino

MONTECILFONE. Alice Martino spegne oggi 15 candeline. «Ti ho dato i miei occhi, tu in cambio mi hai dato qualcosa che ha un nome o un valore: l'amore puro. Sei la ragazza migliore che potessi desiderare, mi rendi orgogliosa ogni singolo giorno e sei sempre stata dalla mia parte, come io sarò sempre dalla tua. Insieme a tuo fratello siamo una forza ed io ringrazierò sempre la vita per avermi dato voi. Ti amo, buon compleanno amore mio +15... Da mamma Paola e Samuel».