Ivan Giuliano e Marianna Notaro

GUGLIONESI. Nozze d'argento in casa Giuliano-Notaro. Ivan e Marianna festeggiano 25 anni d'amore.

"Ti ringrazio per il tuo amore, ti ringrazio per il tuo supporto, ci siamo dedicati 25 anni e non rimpiango neanche un minuto.

Oggi è la nostra festa, auguri per le nostre nozze d'argento e grazie per la bella famiglia che abbiamo creato. Alla persona più bella della mia vita da venticinque anni: tu!! Auguri amore, da tua moglie".