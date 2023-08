Fortunato Marino

TERMOLI. Che giorno speciale per Fortunato Marino, che compie 70 anni.

Ex dipendente comunale, marito e papà sempre presente, oggi taglia un traguardo importante della sua vita, vissuta nel migliore dei modi.

Gli auguri affettuosi da parte dei figli Domezio e Mariassunta, del genero Mario, della nuora Anna e dei nipoti Sabrina, Marino, Luigi, Soraya e Stefano.

A corredare il messaggio anche gli auguri di amici e parenti, con una dedica speciale: caro papà, come ci sei stato sempre per noi sappi che noi tutti ci saremo sempre per te auguroni».

Al neo settantenne Marino gli auguri da parte della nostra redazione.